تحرص السيدات والفتيات على تناول المشروبات المفيدة لصحتهن واجسادهن، وتأتي القرفة في مقدمة لمكافحة السرطان و الحد من انتشاره .

دور القرفة في مكافحة السرطان :

– مرض السرطان من الأمراض الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في العالم أجمع في الآونة الأخيرة ، و يسعى العلماء جاهدين للكشف عن علاج فعال له ، و توصل الباحثون أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في مكافحة الخلايا السرطانية ، و تعد القرفة أحد النباتات الغنية بمضادات الأكسدة ، لأن الفوائد الطبية للقرفة مصدرها الأساسي من مركب يسمى سينامالديهيد ، و هي تكافح و تقلل من تلف الحمض النووي و طفرات الخلايا و منع تكاثر الورم السرطاني .

واليوم نقدم لكٍ تحضير هوت تشوكليت بالقرفة لمرضى سرطان الثدي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة وربع

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

على البارد، ضعي الحليب مع بودرة الكاكاو، والقرفة في قدر، وحركي جيداً، ثم ارفعي القدر على نار متوسطة الحرارة واستمري في التحريك لمدة دقيقتين.

أضيفي الفانيلا، والعسل، واخلطي جيداً حتى تلاحظي أن المزيج بدأ بالغليان.

أضيفي باقي كمية الحليب وحركي بسرعة حتى تتجانس المكونات ويغلي المزيج.

ارفعي القدر عن النار، ووزعي المزيج في أكواب التقديم وقدميه ساخناً.