مصطفى قمر يكشف تفاصيل مؤامرة تعرض لها فيلمه الجديد وموعد طرحه| ما القصة

أعلن الفنان مصطفى قمر من خلال تصريحات له عن موعد طرح فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" وسبب تعرضه للمؤامرة، بعدما قام بنشر فيديو بث مباشر يكشف فيه عن الأزمات التي تعرض لها فيلمه بقيادة إحدى الجرائد المصرية لترويجهم خبراً كاذباً، وذلك كان عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تصريحات مصطفى قمر

مصطفى قمر يكشف تفاصيل المؤامرة التي تعرض لها فيلم "أولاد حريم كريم"

حرص مصطفى قمر على توجيه اللوم من خلال الفيديو الى الجريدة، بسبب مهاجمتها للفيلم قبل عرضه في دور السينما، وتضليل الجمهور عن موعد عرضه.

مصطفى قمر

مصطفى قمر يلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية ويعلن موعد طرح الفيلم

أكد مصطفى قمر أن الموعد الحقيقي لعرض الفيلم هو 30 أغسطس الجاري، موضحاً أن الموعد الذي أعلنته الجريدة غير صحيح، وأنه سوف يلجأ الى القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.

أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يحذف الفيديو من حسابه بعدها بساعات قليلة

لكن سرعان ما حذف مصطفى قمر الفيديو ونشر بدلاً منه مقطعاً للرقصة الشهيرة في الفيلم، والتي أدّاها أبطاله كلٌ بمفرده ونشروها من خلال صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

أولا حريم كريم

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك مصطفى قمر في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم"، بالتعاون مع بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتحلّ ريهام عبد الغفور ضيفة شرف في العمل، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.