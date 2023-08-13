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الأحد 13 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حورية فرغلي تعلن تعافيها من الأورام.. تنتظر دعوتها لأعمال فنية جديدة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي من خلال تصريحات لها، عن تعافيها تمامًا من جميع الأورام التي كانت قد أصيبت بها من قبل، وذلك بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم، وتوعد محبيها بعودتها للساحة الفنية من جديد بعد أزماتها الصحية.

حورية فرغلي

حورية فرغلي تأكد تعافيها تماما من جميع الأورام التي أصيبت بها "تنتظر طلبها لأعمال فنية جديدة"

أوضحت حورية فرغلي منخلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي قائلة: "أنا رجعت طبيعية ومعنديش ورم في جسمي وقاعدة مستنية حد يكلمني ويقولي إننا مستنينك في عمل فني، بعمل دلوقتي فيلم اسمه ظلال مهجورة، خلصت تصويره في أبوظبي ونجومه كلهم سوريين ولبنانين وتجربة جديدة إني أشتغل مع ناس زيهم وهما بيحبونا جدًا والشغل معاهم جميل وبيحسسوك قد أي أنت مترحب بيك من أكبر واحد لأصغر واحد".

حورية فرغلي

حورية فرغلي عن رشيد عزاف "ممثل جامد وفرحانة إني بشتغل معاه"

تابعت حورية فرغلي حديثها معلقه: "رشيد عزاف ممثل جامد وفرحانة إني بشتغل معاه وشخصيتي شريرة شوية وغيورة أوي والناس هيحبوها".

حورية فرغلي

من ناحية أخرى، وكانت حورية قد أكدت في لقاء سابق أنها فخورة بكل أعمالها وراضية تمامًا عن مشوارها الفني، مشيرةً إلى أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عدد من أعمالها والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، ومنها مسلسل "حكايات بنات" و"ساحرة الجنوب".

حورية فرغلي

وأشارت إلى أن الجمهور كان يناديها بـ "كوكي"، وهو اسم الشخصية التي قدّمتها في مسلسل "حكايات بنات"، عندما كانت تحج... وفي رحلة حج أخرى ناداها الجمهور باسم "ساحرة الجنوب".

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