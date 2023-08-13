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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رعُب رئيسا لغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية

أحمد إبراهيم رعب
أحمد إبراهيم رعب

اجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، لاختبار هيئة المكتب الجديدة.

الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس أحمد رعب، رئيسا لغرفة التجارية والدكتور مدحت الفيومي نائب أول، المحاسب سامي سلطان نائب ثاني، الدكتور حاتم المير أمين الصندوق، أحمد ثروت فتح الباب أمين الصندوق المساعد، السيد حمدالتهامي سكرتير عام الغرفة، وكل من الأعضاء، أشرف محسن عضوا،محمد جاد عضوا،حسن الحنفي عضوا، أحمد عبد الحميد نبةعضوا،باهر السقعان عضوا، هاني فتحي عزام عضوا، أحمد السعيد  عضوا، هشام عبد العزيز عبد الفتاح عضوا. 

 

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