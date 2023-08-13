الصين.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الطيني إلى21 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا انزلاق للتربة، الذي نجم عن تساقط أمطار غزيرة في شمال الصين، ارتفعت إلى 21 قتيلا على الأقل مع بقاء 6 آخرين في عداد المفقودين.

وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة الجمعة جرف معه منزلين وألحق أضرارا بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة «سي إن آر» الوطنية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن الأحد «العثور على 21 قتيلا حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين».

وأفادت إذاعة «سي إن آر» في وقت سابق على شبكة «ويبو» الاجتماعية بأن «أربعة أشخاص لقوا حتفهم.. وما زال الوصول إلى بعض الأشخاص غير ممكنۜ.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة الأحد، بحسب الإذاعة.

وبثّت «سي إن آر» صورا على «ويبو» تظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف نهر ويحملون الضحايا على نقالات.

وشهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، بينما وصلت حصيلة القتلى جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصا على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت الجمعة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إنذارا "أصفر" لمواجهة عواصف مطرية وتوقعات بهطولات حدها الأقصى 60 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية فوق بعض المناطق.

وذكر المركز أنه اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم أمس حتى 8 من مساء اليوم الأحد، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة لياونينغ، وجيلين، وهيلونغجيانغ، وهوبي، وتشونغتشينغ، وقويتشو، ويوننان، وشينجيانغ، من بين أماكن أخرى.

وأوعز إلى الحكومات المحلية المعنية باتخاذ الاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها المتعلقة.

يشار إلى أنه في الصين يوجد نظام إنذار للأحوال الجوية يتألف من 4 مستويات مرمّزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدّها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وتشهد الصين الموجة الأكثر قسوة من الأمطار والفيضانات هذا العام، إذ تعاني بعض مناطق الصين من الأمطار الغزيرة والفيضانات كل صيف، في حين تعاني مناطق أخرى من الجفاف.

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