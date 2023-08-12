الدخان الأصفر يغطي سماء الصين (قلق ومخاوف بين السكان)
غطى دخانا أصفر، اليوم السبت، أجزاء من مدينة بشمال الصين، وذلك بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال، حسبما أفاد به التلفزيون المركزي الصيني.
تفاصيل التسرب لمواد حمضية في الصين
وأوضح التلفزيون الصيني، أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف والحادث الذي وقع في شينغتاي بإقليم خبي، شمالي الصين، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا وأنه يجري التحقيق في ملابساته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر، وعبر مع ظهور هذا الدخان الأصفر في سماء الصين، عن قلقهم إيزاء هذا التسريب.
وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز".
وعبر أحد المواطنين في الصين عن مخاوفه من الدخان الأصفر، كاتبًا: "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".
وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.