عاجل
تفاصيل الضوابط الجديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق (فيديو) الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية (فيديو)
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدخان الأصفر يغطي سماء الصين (قلق ومخاوف بين السكان)

دخان أصفر في سماء
دخان أصفر في سماء الصين

غطى دخانا أصفر، اليوم السبت، أجزاء من مدينة بشمال الصين، وذلك بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال، حسبما أفاد به التلفزيون المركزي الصيني.

 

تفاصيل التسرب لمواد حمضية في الصين

 

وأوضح التلفزيون الصيني، أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف والحادث الذي وقع في شينغتاي بإقليم خبي، شمالي الصين، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا وأنه يجري التحقيق في ملابساته.

دخان أصفر في سماء الصين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر، وعبر مع ظهور هذا الدخان الأصفر في سماء الصين، عن قلقهم إيزاء هذا التسريب.

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز". 

 

وعبر أحد المواطنين في الصين عن مخاوفه من الدخان الأصفر، كاتبًا: "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".


 

وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

مواد متعلقة

فتاة سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة (سعرها يتخطى مئات آلاف الدولارات)

مشكلات عداد الكهرباء وطرق حلها.. كيف تكتشف العطل؟

فرصة عمل متاحة في إيطاليا.. اعرف التفاصيل

"experience Egypt".. الترويج للسياحة المصرية في الدوري الإنجليزي

متحور فيروس كورونا "إية جي 5".. حقيقة ظهور حالات في مصر

السماء تمطر شُهب.. "الدش النيزكي" ظاهرة فلكية تحدث الليلة

فتاة تعيش تحت المياه وتشاهد التلفاز وتلعب على آلة البيانو

موعد بداية العام الدراسي في السعودية