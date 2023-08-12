الدخان الأصفر يغطي سماء الصين (قلق ومخاوف بين السكان)

غطى دخانا أصفر، اليوم السبت، أجزاء من مدينة بشمال الصين، وذلك بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال، حسبما أفاد به التلفزيون المركزي الصيني.

تفاصيل التسرب لمواد حمضية في الصين

وأوضح التلفزيون الصيني، أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف والحادث الذي وقع في شينغتاي بإقليم خبي، شمالي الصين، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا وأنه يجري التحقيق في ملابساته.

دخان أصفر في سماء الصين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر، وعبر مع ظهور هذا الدخان الأصفر في سماء الصين، عن قلقهم إيزاء هذا التسريب.

A chemical plant in Xingtai, Hebei Province, caught fire, filling the city with yellow smoke. Government authorities responded that the smoke would not be toxic to humans pic.twitter.com/xRrpnpgRDu — Given🤠 (@G_Sun821) August 12, 2023

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز".

وعبر أحد المواطنين في الصين عن مخاوفه من الدخان الأصفر، كاتبًا: "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".





وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.