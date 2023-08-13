اصنعي تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال

تعد تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال من أطيب وألذ وصفات الحلويات الغربية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم الشوكولاتة الغنية والبرتقال المنعش.

تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال

مقادير تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال

- بسكويت : 400 غراماً (بسكويت شوكولاتة مطحون)

- الزبدة : 120 غراماً

- برش البرتقال : 3 ملاعق كبيرة

- جبن كريمي : 400 غراماً

- الشوكولاتة : 150 غراماً (داكنة)

- كريمة : كوب وربع (مخفوقة)

- عصير البرتقال : ثلاث أرباع الكوب

- جيلاتين : 3 شرائح (شرائح)

- كريمة : كوب (مخفوقة / للتزيين)

- قشرة البرتقال : نصف كوب (شرائح)

- سكر : نصف كوب

- الماء : نصف كوب

تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال

طريقة التحضير

اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة، وملعقة من برش البرتقال، وافركي المكونات جيداً حتى تمتزج، ثم رصّي الخليط في قالب تشيز كيك متحرك الأطراف دائري الشكل.

ضعي القالب في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 6 دقائق، ثم أخرجيه واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً.

ذوبي الشوكولاتة في حمام مائي.

في وعاء، اخفقي الجبنة الكريمية جيداً، ثم أضيفي الشوكولاتة واخفقي جيداً.

ذوبي شرائح الجيلاتين مدة 10 دقائق في ماء بارد حتى تطرى، ثم ضعيها على النار مع ملعقة كبيرة من الماء حتى تذوب لثوانٍ.

أضيفي عصير البرتقال، و2 ملعقة من برش البرتقال، إلى مزيج الجبن والشوكولاتة، واخفقي المكونات جيداً، ثم أضيفي الجيلاتين، واخفقي حتى تمتزج المكونات تماماً.

أضيفي الكريمة المخفوقة وقلبي، ثم اسكبي الخليط فوق طبقة البسكويت في القالب ووزعيه بالتساوي، وغطي القالب وضعيه في الثلاجة لحوالي 5 ساعات حتى يتماسك.

انقعي شرائح قشر البرتقال في ماء ساخن مدة ساعة حتى تتخلصي من المرار، ثم ضعيها في قدر على النار مع نصف كوب ماء، ونصف كوب سكر، مدة عشر دقائق، ثم ارفعي المزيج عن النار، واتركيه حتى يبرد تماماً.

زيني الحلى بالكريمة، وقشر البرتقال، وصوص البرتقال، وقدميه بارداً.