كرات اللحم على طريقة المطاعم المغربية

كرات اللحم علي الطريقة المغربية من أشهي وصفات التي يمكن صنعها، علي خطي المطبخ المغربي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كرات اللحم الشهية والمقلية والمطهية بصوص الطماطم اللذيذ، ومع إضافة للحمص المسلوق لمزيد من الطعم الرائع.

كرات اللحم



مقادير كرات اللحم علي الطريقة المغربية

- للصلصة :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومقطع شرائح رفيعة)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة (ناعمة)

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

حمص : كوب ونصف (مسلوق)

طماطم : 4 حبات (كبيرة الحجم / ناضجة ومقشرة ومهروسة)

الماء : 2 كوب

- لحم مفروم : 300 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فص (مفروم)

- بقدونس : ثلاث أرباع الكوب (مفروم ناعم)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة (مسحوق)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير كرات اللحم: في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، والثوم، والبهارات، والبقدونس حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من خليط اللحم.

في مقلاة عميقة على النار، سخني ملعقة كبيرة من الزيت، وحمّري كرات اللحم حتى تصبح ذهبية اللون.

لتحضير الصلصة: سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه لحوالي 3 دقائق حتى يذبل، ثم أضيفي الطماطم المهروسة والماء.

نكّهي بالبابريكا، والكمون، والملح، والفلفل الأسود، والكزبرة الجافة، وحركي الخليط جيداً.

اتركي الصلصة على نار متوسطة لحوالي 10 دقائق حتى يسمك قوامها.

أضيفي كرات اللحم المحمّرة للصلصة، واتركيها حتى تنضج لمدة 10 دقائق.

أضيفي الحمص، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق إضافية.

اسكبي كرات اللحم في طبق التقديم وقدميه ساخناً.