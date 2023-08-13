ثروت سويلم يرد على سخرية وليد الفراج من الدوري المصري (شاهد)

رد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، على سخرية الإعلامي السعودي، وليد الفراج من الدوري المصري والتقليل من البطولة، قائلا:"مش عايزين ندي للكلام الي اتقال أكبر من حجمه لأنه بيعمل فتنة بين الشعبين".

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تكن كل حب واحترام للدولة السعودية والملك سلمان وولي العهد، لافتا إلى أن "الرد على أي شخص يقول أي كلام مثل الذي قيل نعطيه أكبر من حجمه".

وواصل أن "الإعلامي السعودي حابب يعمل فتنة بين الأشقاء المصريين والسعوديين"، مستطردا "ديربي الأهلي والزمالك لا يقارن بأي ديربي آخر في الوطن العربي".

وأوضح سويلم أن "وليد فراج يريد إرضاء المسؤولين عن كرة القدم السعودية، لكن هناك شعبية كبيرة للأهلي والزمالك في الوطن العربي".

وليد الفراج يقلل من الكرة المصرية وقمة الأهلي والزمالك بعد صفقات الدوري السعودي

وفي سياق آخر، قلل الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج من الدوري المصري الممتاز، وقمة الأهلي والزمالك، مقارنةً بالإمكانيات الحالية للدوري السعودي، في ظل الصفقات القوية التي أبرمتها أنديته، ومن بينها الهلال والنصر.

ورد وليد الفراج على أحد المتابعين الذين اعتبروا أن ديربي الأهلي والزمالك سيكون هو ديربي العالم إذا تم اعتبار ديربي الهلال والنصر بديربي الشرق الأوسط، حيث قال:" (لأ معلش).. انظر للعناصر في الهلال والنصر".

وأضاف: "أحب الأهلي، وأحترم الكرة المصرية، لكن أرجوك، هذا ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير.. (ديربي ايه اللي مفيهوش جماهير، واللاعيبة...) ".

وتابع عبر برنامجه أكشن مع وليد عبر قناة إم بي سي أكشن: "انظر لأسماء الدوري السعودي.. أعرف أنك تعشق بلدك وأنا أحب مصر والدوري المصري، لكن أرجوك (خليك على جنب) ".

وأتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا:" (دوري ايه اللي مبيشوفوش غير أهل بلده؟ بتتكلم على دوري ينقل عبر 40 قناة على مستوى العالم – حاول تتكيف مع المرحلة المقبلة) ".

ويشهد الدوري السعودي طفرة كبيرة في الوقت الحالي، بعد انضمام أبرز نجوم العالم من اللاعبين لأنديته المختلفة، ومن بينهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وسيرجي ميلينكوفيتش ومالكوم وساديو ماني وأليكس تيليس ورياض محرز وفيرمينيو وسانت ماكسيميان، بالإضافة لكريستيانو رونالدو، المتواجد من الموسم الماضي.