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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثروت سويلم : حسين الشحات أخطأ وقرار العقوبة جاء سريعاً لحل الأزمة

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في واقعة التعدي على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز عقب مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" رابطة الأندية قررت معاقبة حسين الشحات لاعب فريق الأهلي سريعاً بالايقاف لمدة مباراتين وغرامة مالية بسبب الخطأ الكبير الذي وقع فيه اللاعب ".

وتابع:"من وجهة نظري أن حسين الشحات لاعب فريق الأهلي أخطأ وقرار العقوبة جاء سريعاً لحل الأزمة ".
 

الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة 

 

وتعرض ال9فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام  بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.



 

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