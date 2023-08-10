مصطفى قمر يتوعد صحيفة شهيرة بمحاسبتهم قانونيًا بسبب خبر كاذب..حرب خفية (تفاصيل)

توعد الفنان مصطفى قمر إحدى الصحف بمحاسبتهم قانونيًا، بعد نشرهم أخبار كاذبة عن فيلمه "أولاد حريم كريم" الذي يستعد لطرحه بدور العرض السينمائي قريبًا، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

فيلم أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يتوعد إحدى الصحف

أعرب مصطفى قمر عن استيائه من الحرب الخفية التي يتعرض لها فيلمه "أولاد حريم كريم" قبل عرضه، حيث إحدى الصحف بأنها أول من شارك في هذه الحرب، وظهر في الفيديو قائلًا: "صباح الفل، أنا متعود لما بعمل عمل فني حلو وأنا شغال فيه الناس بتشم فيه ريحة النجاح القوي، بحس دايمًا إن في حروب خفية".

مصطفى قمر

وأضاف مصطفى قمر: "أنا مش هكون دبلوماسي المرة دي، لأن فعلا في حرب على فيلم حريم كريم بقالها فترة والجريدة أول الناس اللي بتساعد على الحرب دي، نزلت معاد خطأ للفيلم وهو طبعاً مش نازل في الميعاد ده وانا اللي هقولكم معاد الفيلم ده صوت وصورة هتسمعوه مني شخصيًا، الفيلم آخر شهر 8 تحديدًا يوم 30-8 بإذن الله، أما بقى حسابي مع الجريدة هيكون بيني وبينهم إذا كانوا فعلًا أخطأوا أو قاصدين".

مصطفى قمر

كما أرفق مصطفى قمر الفيديو بتعليق آخر قائلًا: "الجريدة تعرض نفسها للمسائلة القانونية شوفوا الڤيديو وجهزوا نفسكم ووفروا فلوسكم علشان حتشوفوا اولاد حريم كريم اكتر من مرة".

مصطفى قمر عبر انستجرام

مصطفى كريم يكشف الموعد الحقيقي لطرح فيلم “أولاد حريم كريم” في السينما

وأضاف مصطفى قمر: "معلش حاغرمكم بس حتنبسطوا قوي انتوا وعائلاتكم "اولاد حريم كريم" فيلم العائلة المصرية من سن ٣سنين لغاية ١٠٠ سنة ربنا يديكم طولة العمر احنا باذن الله ٨/٣٠".

حريم كريم

فيلم حريم كريم

ويجدر بالإشارة إلى أن فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيستعين الزوج بأصدقاء الجامعة لمصالحة زوجته بشتى الطرق، وكان يضم نخبة مميزة من النجوم أبرزهم: مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، وطلعت زكريا، وداليا البحيري، وعلا غانم، وريهام عبد الغفور، وبسمة، وإدوارد، وهناء الشوربجي، ومحمد شاهين، وخالد سرحان، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.