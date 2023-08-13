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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد .. الظهور الأول لكيليان مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

شارك مساء اليوم الأحد كيليان مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب التدريب الفريق إستعدادًا لمباراة تولوز  الفرنسي القادمة في إطار الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.

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أنتهت مشكلة كليان مبابي اليوم بعد عقد اجتماع  مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وانتظم بعدها في التدريبات البي اس جي .

أقام لاعبي باريس سان جيرمان احتفالية خاصه في المران لـ كليان مبابي عند انتظامة في المران.

ويلتقي باريس سان جيرمان  مع نظيره تولوز مساء السبت القادم في الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و تولوز بالدوري الفرنسي 

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان و تولوز مساء السبت المقبل  في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، وأيضًا المملكة العربية السعودية ،و 11 مساء بتوقيت الإمارات.