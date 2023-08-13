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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ولع فيهم بالبنزين.. ننشر تفاصيل حادث مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تكثيف جهودها لكشف تفاصيل واقعة مقتل 3 أشخاص حرقا واصابة 9 آخرين بأحد العقارات بمنطقة عين شمس بسبب الميراث. 

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وأضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بأن المتهم يعمل سائق، واستغل نوم الضحايا وبدء فى سكب البنزين على الشقة، وانتقم من أقاربه بخطة شيطانية بقتل حرقاً  عبر شراء كمية من البنزين من أحد محطات الوقود وتسلل ليلاً الى الشقة وسكب البنزين واشعل النيران وفر هارباً.

 

 وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما قامت سيدة بالقفز من البلكونة واصيبت بكسور وتسببت النيران فى أصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

 

بداية الواقعة

 

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.