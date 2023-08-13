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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن كيليان مبابي (التفاصيل)

مبابي
مبابي

أصدر باريس سان جيرمان بيان عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد ، بيان صحفي يكشف  تفاصيل جديدة بشأن أزمه الفرنسي كلينان مبابي.

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كتب باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان في تغريدة جاءت كالتالي :" بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، أُعيد دمج اللاعب في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم.

وكان الاجتماع بين ناصر الخليفي و مسؤلو الفريق الباريس في مران اليوم  للوقوف على حل أزمات الفريق خلال الفترة الحالية وخصوصًا  أزمه كليان مبابي.

ومن المقرر ان يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره تولوز السبت المقبل في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

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