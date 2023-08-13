باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن كيليان مبابي (التفاصيل)

أصدر باريس سان جيرمان بيان عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد ، بيان صحفي يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمه الفرنسي كلينان مبابي.

اقرأ أيضًا..

كتب باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان في تغريدة جاءت كالتالي :" بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، أُعيد دمج اللاعب في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم.

وكان الاجتماع بين ناصر الخليفي و مسؤلو الفريق الباريس في مران اليوم للوقوف على حل أزمات الفريق خلال الفترة الحالية وخصوصًا أزمه كليان مبابي.

ومن المقرر ان يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره تولوز السبت المقبل في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.