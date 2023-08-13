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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يحسم صفقة نيمار من باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

حسم فريق نادي الهلال السعودي التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي للموسم الجاري 2023-2024.

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نيمار يحسم اتفاقه مع إدارة الهلال

أكدت تقارير فرنسية أن نيمار دا سيلفا اتفق مع نادي الهلال على كافة تفاصيل العقد، ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة على العقود، ليكون الصفقة الخامسة بعد التعاقد مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم.

ووافق نادي باريس سان جيرمان على رحيل نيمار لنادي الهلال السعودي، والتوقيع على عقود لمدة موسمين تنتهي في صيف عام 2025 مع أزرق الرياض، على أن يحصل فريق العاصمة الفرنسية على مبلغ 60 مليون يورو مقابل اتمام الصفقة.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد الكشف الطبي للبرازيلي نيمار قبل التوقيع الرسمي والإعلان من خلال حساب الفريق السعودي.

وكان نادي برشلونة أبرز المهتمين بالحصول على خدمات نيمار من فريق العاصمة الفرنسية، لكن رفض تشافي عودة اللاعب للبلوجرانا بسبب هبوط مستواه في الفترة الأخيره.