هجوم على مزار ديني بمدينة شيراز الإيرانية ينهي حياة 4 أشخاص

شهدت مدينة شيراز الإيرانية، هجومًا مسلحًا استهدف مرقد شيعي، ما أسفرعن مقتل 4 أشخاص على الأقل، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا)، أن "إرهابيين" اثنين مسلحين شنوا هجوما على مرقد شاه شيراغ في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.

وأضافت أن القتلى اثنان من خدمة المرقد وزائران، مشيرة إلى أن حالة المصابين حرجة.

من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء "تسنيم" إن أحد المهاجمين اعتقل في حين لاذ الآخر بالفرار.

ونددت السلطات الإيرانية بالهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي" وقالت إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم وتطارد الآخر.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وقال التلفزيون الرسمي إن منطقة الضريح طوقتها قوات الأمن.

هجوم آخر في أكتوبر

وكان مرقد شاه شيراغ ذاته هدفا لهجوم آخر وقع في أكتوبر، عندما أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" النار وقتلوا 15 شخصا.

وقالت وكالة أعماق -الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش- إن عنصر من التنظيم انطلق نحو مرقد “شاه جراغ” الشيعي في مدينة “شيراز” بمحافظة “فارس” جنوبي إيران.

هذا وأوضحت وكالة أعماق أنَّ العنصر بدأ هجومه باستهداف عدد من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد، فقتل وأصاب عددا منهم.

وأضافت الوكالة أنَّ العنصر اقتحم ساحة المرقد، وبدأ بإطلاق النار من بندقيته تجاه تجمّعات داخل المرقد، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخص وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".

وفي يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما علنا لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز، الذي وقع في أكتوبر.

ولم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علما أن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران ، بما في ذلك التفجيرين المميتين في 2017 اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

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