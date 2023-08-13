باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في بداية مشوار الدوري

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل مع لوريان بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات المباراة من حيث الاستحواذ وتهديد مرمى الخصم لكن دون فائدة ليبدأ العملاق الباريسي الموسم بتعادل سلبي غير متوقع ويفقد نقطتين في مستهل مشواره بالبطولة.

دخل فريق باريس سان جيرمان المباراة بقيادة المدير الفني لويس إنريكي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

الدافع: أشرف حكيمي، دانيلو، سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فيتينيا، أوجارت، إيمري.

الهجوم: ماركو أسينسيو، غونسالو راموس، كانج ان لي.

وشهدت مباراة الليلة، الظهور الرسمي الأول للمدرب الجديد لويس إنريكي، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا لكريستوف جالتيير، بالإضافة أيضًا إلى تواجد الصفقات الجديدة ماركو أسينسيو ولوكاس هيرنانديز وسكرينيار، وجونسالو راموس.

افتقد فريق العاصمة لـ 3 نجوم من قوامه الأساسي وهم كيليان مبابي بسبب أزمته مع إدارة النادي والرئيس ناصر الخليفي؛ بالإضافة إلى الثنائي نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي.