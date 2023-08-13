أحمد الفيشاوي يفتح أبواب الجحيم بوشم جديد وهجوم ناري يشعل الموقف (شاهد)

تعرض الفنان أحمد الفيشاوي لحملة انتقادات كبيرة، وذلك بعدما شارك متابعيه وجمهوره صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اشتعلت السوشيال ميديا خلال ظهوره وهو يخضع لجلسة رسم وشم جديد على جسده.

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف بوشم جديد

نشر أحمد الفيشاوي صورا جديدة وعلق عليها قائلاً: "حول الليلة الماضية، رجل جديد تمامًا من قبل صديق رائع".

أحمد الفيشاوي

تعليقات نارية من جمهوره تشعل الموقف

عبر الجمهور عن استيائهم وغضبهم الشديد بسبب الصور التي نشرها الفيشاوي خلال رسمه لوشم آخر جديد، وانقسمت آراء المتابعين مابين السلب والايجاب، حيث كتب أحد متابعيه قائلاً: "الواحد فعلا لما شافك في المسجد الحرام دعيتلك من كل قلبي بالهداية وأسال الله لنا ولك، ولكن الهداية تأتي لمن أراد العفو والتوبة من هو فيه، ولكنك مُصر على فعل شيء قد يتسبب لك في الطرد من رحمة الله عز وجل، هداك الله".

أحمد الفيشاوي

وقال آخر: "ربنا يهديك ويصلح حالك كنت فرحان ليك جدًا وأنت في المسجد الحرام، وبتدعي ربنا يغفر لك وترجع إلى الله إيه اللي حصل"، بينما علق ثالث بقوله: "النفس أمارة بالسوء".

أحمد الفيشاوي

وكان الفيشاوي قد نشر مقطع فيديو خلال أدائه مناسك العمرة مؤخرًا، وظهر بالوشم وهو مرتدٍ ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة المشرفة، ودخل في حالة من التأثر، حيث دعا لوالده الراحل فاروق الفيشاوي، وقرأ له الفاتحة متأثرًا بوفاته، بجانب مطالبته من الجمهور الدعاء له.