عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة د. إسماعيل عبدالغفار يكشف للوفد تفاصيل إقامة أكبر مسابقة للبرمجة بمشاركة 115 دولة عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو) مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خلال احتفالية الأكاديمية العربية بالأمانة العامة اليوم

أبو الغيط يشهد تخريج أول دفعة من كلية الذكاء الاصطناعي (شاهد)

أبو الغيط يشهد تخريج
أبو الغيط يشهد تخريج دفعه من كلية الذكاء الاصطناعي

 شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط ، تخريج الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي بالاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، على بن إبراهيم المالكى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية.

 وافتتح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والبنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية USAID.

 وأشاد أبو الغيط بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من المبادرات والبرامج كافة التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللذين قدما دعمًا قيمًا وملموسًا لإعداد البرنامج. 

 وأشار أبو الغيط إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خصوصًا بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدًا أن صقل مواهب الطلاب الجامعيين في هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذي تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.

 

مواد متعلقة

الجامعة العربية تشارك في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
الجريدة الورقية