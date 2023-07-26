أبو الغيط يشهد تخريج أول دفعة من كلية الذكاء الاصطناعي (شاهد)

خلال احتفالية الأكاديمية العربية بالأمانة العامة اليوم

شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط ، تخريج الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي بالاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، على بن إبراهيم المالكى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية.

وافتتح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والبنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأشاد أبو الغيط بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من المبادرات والبرامج كافة التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللذين قدما دعمًا قيمًا وملموسًا لإعداد البرنامج.



وأشار أبو الغيط إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خصوصًا بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدًا أن صقل مواهب الطلاب الجامعيين في هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذي تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.