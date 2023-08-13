نانت يسقط أمام تولوز ومصطفى محمد يسجل في لقاء تألق العرب

الجولة الافتتاحية بالدوري الفرنسي

خسر فريق نادي نانت الفرنسي من نظيره تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بمشاركة مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد لويس فونتينو، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

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مباراة نانت وتولوز بنكهه عربية

سجل الدولي المصري مصطفى محمد هدف نادي نانت في الدقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء منحت فريقه التقدم في الشوط الأول، ليعود اللاعب المغرب زكريا أبو خلال ويسجل هدف التعادل لتولوز في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.



وسجل اللاعب ساسموس نيكولايسين الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليقضي على أصحاب الأرض ويفقدهم النقاط الثلاثة الأولى بالدوري الفرنسي، وخرج مصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.



بتلك النتيجة أصبح نادي نانت في المركز الأخير الـ 18 بالدوري الفرنسي بدون رصيد من النقاط، بينما حصد نادي تولوز أول ثلاثة نقاط في الموسم ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد ثلاثة نقاط.



مباراة نانت المقبلة أمام نادي ليل

من المقرر أن يقود مصطفى محمد فريقه نانت في المواجهة المقبلة أمام نظيره ليل، يوم الأحد المقبل 20 من شهر أغسطس الجاري، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين على ملعب ستاد بيير ماوروي.