أندري كاريلو الصفقة رقم 12 لـ القادسية السعودي

أعلن نادي القادسية اليوم التعاقد مع أندري كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 ليكون الصفقة رقم 12 في صفوف الفريق تمهيدًا للموسم التاريخي بدوري المحترفين.

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القادسية يضم أندري كاريلو

وكتب نادي القادسية من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "جانا المحزم المليان اللي جوابه بين ابشر و سم"، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ومدة التوقيع مع كاريلو صاحب الـ 32 عام.

صفقات نادي القادسية السعودي

أندري كاريلو هو الصفقة الثانية عشر في صفوف نادي القادسية بالميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد ما تعاقد مع كل من الفارو جونزاليس مدافع النصر السابق، ومحمد الصيعري لاعب الاتحاد السابق، ولوسيانو فييتو لاعب الهلال السابق، وماكس باور ومباي دياني وأحمد آل جبيع وأيمن الخليف وعبدالله الزوري وعبدالله الشامخ إبراهيم محنشي، بالإضافة إلى حارس المرمى جويل روبلز.

فضلًا عن التعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر إحدى أساطير نادي ليفربول الإنجليزي السابق، والذي سيقود الفريق فرسان القادسية في الموسم المقبل.