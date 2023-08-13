ارتفاع معظم أسواق البورصة العربية خلال جلسة اليوم

شهدت مؤشرات البورصة العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والأرتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد، واليكم بعض الموشرات .

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية : سينومي ريتيل، و عذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، و المتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم : الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو) خلا تعاملات، اليوم الأحد مرتفعًا بنحو 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 23598.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 21.03 نقطة، ما نسبته 0.29%، ليصل عند مستوى 7168.96 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو 213.13 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 39.2 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 9487 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بنسبة 0.10%، ما يعادل نحو 5.9 نقاط، ليصل إلى مستوى 5787.77 نقطة، من خلال تداول 108.4 ملايين سهم، عبر 3749 صفقة نقدية، بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بنحو27.02 نقطة، ليبلغ مستوى 7887.67 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.34%، من خلال تداول 104.7 ملايين سهم، عبر 5738 صفقة، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 7.2 نقاط ليبلغ مستوى 5792.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 % من خلال تداول 89.3 مليون سهم عبر 2910 صفقات نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار كويتي.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار 42.36 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.39 %، ليصعد إلى مستوى 10777.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 159 مليونًا و847 ألفًا و327 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و633 ألفًا و281.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11121 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.44%، لتصل عند مستوى 2432.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1513 صفقة.

بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته عند مستوى 1,972.85 بارتفاع بلغ قدره 0.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.12 بارتفاع قدره 4.57 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، أربعة ملايين و241 ألفًا و240 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 922 ألفًا و21 دينارًا تم تنفيذها من خلال 120 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.25 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4768.87 نقطة مرتفعًا بـ 11.7 نقطة وبنسبة 0.25 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.7 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و771 ألفًا و862 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة طفيفة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.214 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.82% ليبلغ مستوى 17856.07 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.55% مسجلًا 3599.46 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.72% لينهي التعاملات عند مستوى 5324.93 نقطة.