البورصة توقف العمل بمؤشر EGX50 EWI

في إطار توجه البورصة المصرية نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق بما يكفل تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق أمــام الفئــات المختلفــة من المســتثمرين، وفي إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر، فقد رأت البورصة المصرية أن مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما.

قامت البورصة المصرية -رغبة منها في معرفة رأي كافة عناصر السوق - بإجراء استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة، وقد اتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخداماً حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.

وبناء على ما سبق فقد قررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتباراً من تاريخ 1/8/2023.