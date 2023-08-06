عاجل
الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والإقتتال فى السودان "خطر على الأمن القومي".. العراق يحجب تطبيق تيليجرام رسميًا
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 15.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية قادها المصريون.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 15.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.200.2 تريليون جنيه

 ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوي17697نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.6%  ليغلق عند مستوى 3566  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.49%   ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  11 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه .

 