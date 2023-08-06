البورصة تربح 15.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية قادها المصريون.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 15.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.200.2 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوي17697نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 11 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه .