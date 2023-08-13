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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هدف مصطفي محمد في مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي (فيديو)

مصطفي محمد
مصطفي محمد

سجل النجم الدولي المصري مصطفي محمد هدف تقدم فريقه على نادي تولوز ، الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد لويس فونتينو، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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هدف مصطفي محمد في تولوز بالدوري الفرنسي (فيديو)

وسجل الدولي المصري مصطفي محمد هدف نانت الأول في تولوز عند الدقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب بطريقة رائعة، ليضع فريقه في المقدمه، في اللقاء الجاري على ملعبهم وأمام جمهورهم.