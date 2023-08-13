هدف مصطفي محمد في مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي (فيديو)

سجل النجم الدولي المصري مصطفي محمد هدف تقدم فريقه على نادي تولوز ، الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد لويس فونتينو، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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هدف مصطفي محمد في تولوز بالدوري الفرنسي (فيديو)

وسجل الدولي المصري مصطفي محمد هدف نانت الأول في تولوز عند الدقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب بطريقة رائعة، ليضع فريقه في المقدمه، في اللقاء الجاري على ملعبهم وأمام جمهورهم.