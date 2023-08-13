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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

50 متحدثا في المؤتمر الدولي لاستدامة الصناعة البحرية بجدة الشهر المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة النقل السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لاستدامة الصناعة البحرية "SMIC" فى 4 سبتمبر القادم بمدينة جده. يقام المؤتمر تحت رعاية القادم تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر. يحضر المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وعدد من الوزراء المحليين والدوليين، ومجموعة من السفراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء البحريين.

 يناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء القطاع البحري، في أكثر من 10 ورش عمل، و2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضًا مصاحبًا.

 يهدف المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" إلى إبراز دور المملكة في القطاع البحري، والتعريف بمبادراتها فى مجال حماية البيئة البحرية، وتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO من أجل  رفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية، وكذلك العنصر البشري.

 وجهت الهيئة العامة للنقل جميع المهتمين بحضور المؤتمر، التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني https://saudi-smic.com.