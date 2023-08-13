الاحتراف یجبر السلة أن تسیر على خطى كرة القدم

اتجھت أنظار جماھیر الكرة المصرية الفترة الأخیرة نحو كرة السلة التي بدأت تنتهج للإحتراف على خطى كرة القدم، بسبب إنتقال العدید من اللاعبین من أندیتھم لآخرى وأخرھم مصطفى مكاوي " كیجو" لاعب الزمالك السابق والذي أنتقل لصفوف الأھلي ، وقبل ذلك أحمد إسماعیل لاعب الأھلي الذي أنتقل للزمالك، وأنس أسامة الذي رحل عن الزمالك وأنضم لصفوف الاتحاد السكندري .

ولم یقف الأمر على لاعبي كرة السلة فقط بل أنتقل العدید من المدربین من أندیتھم إلى أندیة آخرى وعلى رأسھم أحمد مرعي الذي رحل عن الاتحاد السكندري وتولى مهام تدريب الزمالك .

كما رحل عن صفوف الزمالك المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي تولى مهام تدريب الأهلي.

واتخذت كرة السلة مساحة كبيرة لدى الجماهير بسبب الصفقات القوية التي تبرمها الأندية ، كما أن المنافسة أصبحت قوية للغاية في كرة السلة خاصة بين أندية القمة في اللعبة الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والجزيرة .

وأصبحت عقود لاعبي كرة السلة في الأندية المصرية قريبة للغاية من لاعبي كرة القدم، كما أن المبارايات اصحبت تأخذ متابعة كبيرة للغاية بعدما تم بثها بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز .