كاليفورنيا سخرته لخدمتها .. الذكاء الاصطناعي يستخدم في السيطرة على الحرائق

مع انتشار استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشرية في مهام صعبة ، لجاءت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحرائق وسرعة السيطرة عليها.

اكتشاف واستجابة

قام قسم مكافحة الحرائق في الولاية بربط تقنية الذكاء الاصطناعي بشبكة تضم أكثر من ألف كاميرا، لتحسين عملية اكتشاف واستجابة قسم الإطفاء للحرائق، وبدلاً من الانتظار لبلاغ عن وقوع حريق، تقوم التقنية بتنبيه قسم مكافحة الحرائق عندما ترصد حريقًا من خلال إحدى كاميرات المراقبة.

وتم إنشاء برنامج Alert California AI بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا والذي يستخدم خلاصات من 1032 كاميرا دوارة بزاوية 360 درجة بالاستراحة بتقنية الذكاء الاصطناعي "لتحديد التشوهات داخل خلاصات الكاميرا". ثم تُخطر خدمات الطوارئ والسلطات الأخرى للتحقق مما إذا كان الحريق المحتمل يستدعي التدخل.

ونجح البرنامج في اخماد حريق محتمل واحد، بعدما سجلت كاميرا حريقاً ناشئاً مشتعلاً في الساعة 3 صباحاً في غابة كليفلاند الوطنية النائية شرق سان دييغو. ورصد الذكاء الاصطناعي الحريق، ونبه رجال الإطفاء، وتم استدعاء حوالي 60 من رجال الإطفاء بما في ذلك سبعة سيارات، وجرافتان، وخزان مياه، وطاقمان يدويان"

وتوقع قسم مكافحة الحرائق في كاليفورنيا أن تتمكن فرق الإطفاء في أماكن مثل اليونان وكندا من الاستفادة من هذه التكنولوجيا أثناء محاربة حرائق الغابات المدمرة.

مكافحة الحرائق

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة كشف الحرائق المبكرة، و تحليل البيانات المستشعرة مثل درجات الحرارة والدخان والغازات السامة للكشف عن أي مؤشرات على حدوث حريق وتحذير المستخدمين في وقت مبكر.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التاريخية والظروف البيئية الحالية للتنبؤ بانتشار الحريق وتوجيه جهود مكافحته. يمكن استخدام نماذج التعلم العميق لتحليل الصور والفيديوهات المأخوذة من كاميرات المراقبة لتحديد حجم الحريق ومساره المحتمل.

ومن الممكن استخدامه ايضا في الروبوتات والطائرات بدون طيار والتنقل في المباني المشتعلة للبحث عن نقاط الاشتعال وإخماد النيران. كما يمكن للطائرات بدون طيار المزودة بالذكاء الاصطناعي الكشف عن الحرائق من الجو وتوجيه فرق الإطفاء إلى المناطق المنكوبة بسرعة.

ويستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج التدريب والمحاكاة لرجال الإطفاء بإنشاء بيئات افتراضية تحاكي الحرائق المختلفة وتسمح للمتدربين بممارسة استراتيجيات الإطفاء واتخاذ القرارات السليمة في سيناريوهات واقعية.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق لا يمكن أن يحل محل الجهود البشرية، وإنما يعمل كأداة إضافية لتعزيز الكفاءة والفعالية في التصدي للحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.