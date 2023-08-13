عاجل
السيسي يطلع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في علاج مضاعفات مرض السكري من عيون المريض

اكتشاف مضاعفات السكري
اكتشاف مضاعفات السكري من خلال عيون المريض

أثبت الذكاء الاصطناعي أنه قادرًا على اكتشاف المضاعفات الرئيسية لمرض السكري من خلال فحص عيون المريض، الأمر الذي دفع الباحثون بتعديل المعدات التي يستخدمها حاليا فاحصو البصريات في الشوارع للكشف عن اعتلال الأعصاب المحيطية بالسكري (DPN).

txt

لسنوات متتالية.. دواء جديد يمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الأول

كيف نكتشف مضاعفات السكري من خلال عيون المريض

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيعمل الجهاز عن طريق مسح الأعصاب في مقدمة العين بدلا من الخلف، مع قدرة عنصر الذكاء الاصطناعي في الجهاز على التنبؤ بالضرر المستقبلي، فإن الأعصاب الموجودة في مقدمة العين تعكس في الواقع تلف الأعصاب في أماكن أخرى من الجسم.

كيف نكتشف مضاعفات السكري من خلال عيون المريض

ويعرف DPN بأنه أحد المضاعفات الرئيسية لمرض السكري والسبب الأول لبتر الأطراف لدى مرضى السكري، والذي يحدث عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأعصاب التي ترسل رسائل من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي الجسم.

وقد تم منح الفريق 1.4 مليون جنيه إسترليني لتطوير الجهاز الجديد، وهو في الأساس جهاز التصوير المقطعي البصري (OCT) المعاد تصميمه، وهو عبارة عن أداة يستخدمها فاحصو البصريات لفحص الجزء الخلفي من العين.

ويُطلق على الاختبار المستخدم حاليا للكشف عن فقد الحس في أطراف مرضى السكري، اسم monofilament، وبدلًا من الاضطرار إلى إجراء قياسات للأعصاب، يمكننا استخدام الصورة بأكملها لاكتشاف تلف الأعصاب والتنبؤ فعليا بمن سيطوره.

على صعيد آخر، افترضت دراسة سابقة أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم سيمكنهم أن يتعايشوا مع مرض السكري في العقود المقبلة، مشيرة إلى إن حوالي 1.3 مليار شخص سيصابون بحلول عام 2050 بمرض السكري، أي أكثر من ضعف الـ529 مليون حالة في عام 2021.

ويتوقع الأطباء أن يكون الذكاء الاصطناعي جانبا مهما في جميع أنظمة الرعاية الصحية في مرحلة ما ولكنه سيحتاج إلى مزيد من التطوير قبل اعتماده على نطاق واسع.

مواد متعلقة

علي الدين هلال: رؤية مصر في ٢٠٢٣ تعتمد على الاستثمار في الشباب

الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات بالأراضي الفلسطينية غير شرعية

صلاح عبدالصبور.. مسيرة أدبية تركت بصمتها بساحة الكتابة العربية

انتفاضة مصرية للرد على وليد الفراج ومطالب بعودة الجماهير

استمرار مباحاثات مصر وإيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

العمل تنظيم جولة تفقدية لمركز التدريب المهني ببني سويف