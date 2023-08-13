الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في علاج مضاعفات مرض السكري من عيون المريض

أثبت الذكاء الاصطناعي أنه قادرًا على اكتشاف المضاعفات الرئيسية لمرض السكري من خلال فحص عيون المريض، الأمر الذي دفع الباحثون بتعديل المعدات التي يستخدمها حاليا فاحصو البصريات في الشوارع للكشف عن اعتلال الأعصاب المحيطية بالسكري (DPN).

كيف نكتشف مضاعفات السكري من خلال عيون المريض

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيعمل الجهاز عن طريق مسح الأعصاب في مقدمة العين بدلا من الخلف، مع قدرة عنصر الذكاء الاصطناعي في الجهاز على التنبؤ بالضرر المستقبلي، فإن الأعصاب الموجودة في مقدمة العين تعكس في الواقع تلف الأعصاب في أماكن أخرى من الجسم.

كيف نكتشف مضاعفات السكري من خلال عيون المريض

ويعرف DPN بأنه أحد المضاعفات الرئيسية لمرض السكري والسبب الأول لبتر الأطراف لدى مرضى السكري، والذي يحدث عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأعصاب التي ترسل رسائل من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي الجسم.

وقد تم منح الفريق 1.4 مليون جنيه إسترليني لتطوير الجهاز الجديد، وهو في الأساس جهاز التصوير المقطعي البصري (OCT) المعاد تصميمه، وهو عبارة عن أداة يستخدمها فاحصو البصريات لفحص الجزء الخلفي من العين.

ويُطلق على الاختبار المستخدم حاليا للكشف عن فقد الحس في أطراف مرضى السكري، اسم monofilament، وبدلًا من الاضطرار إلى إجراء قياسات للأعصاب، يمكننا استخدام الصورة بأكملها لاكتشاف تلف الأعصاب والتنبؤ فعليا بمن سيطوره.

على صعيد آخر، افترضت دراسة سابقة أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم سيمكنهم أن يتعايشوا مع مرض السكري في العقود المقبلة، مشيرة إلى إن حوالي 1.3 مليار شخص سيصابون بحلول عام 2050 بمرض السكري، أي أكثر من ضعف الـ529 مليون حالة في عام 2021.

ويتوقع الأطباء أن يكون الذكاء الاصطناعي جانبا مهما في جميع أنظمة الرعاية الصحية في مرحلة ما ولكنه سيحتاج إلى مزيد من التطوير قبل اعتماده على نطاق واسع.