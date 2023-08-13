البورصة تربح 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية قادها المستثمرين المصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوي 1.214.0 تريليون جنيه

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوي17856نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى3599 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 61 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .