الغربية: مشروعات التطوير تعكس جهود الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفر الزيات والمحلة

وبدأ محافظ الغربية جولته في مدينة كفر الزيات بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة .

وتابع رحمى، جولتة بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة وعمل انترلوك والتشجير و إعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتفقد المحافظ، إنشاء كورنيش المحلة حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي .



واختتم المحافظ جولتة بتفقد إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد المكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ متر داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة .

رافقة خلال الجولة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، الاستاذ علاء بهنسي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات