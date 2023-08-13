وزير التنمية المحلية يتابع فعاليات اليوم الثاني لمعرض الحرف التراثية

في إطار اهتمام القيادة السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الأندثار.

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي تنظمه محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني بالقاهرة بالتعاون مع منصة "أيادي مصر" والمقام بفندق بيراميزا بالدقي والذي يستمر فعاليته علي مدار 3 أيام بدأ من 12 إلى 14 أغسطس الجاري.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المعرض يتيح لأبناء الجاليات المقيمين بمصر ولزواره من جميع أنحاء دول العالم الفرصة لاستكشاف أفخم المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي يتميز بها أبناء المحافظات المصرية وخاصة منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة، ومن المتوقع ان يشهد فعاليات هذا المعرض مشاركة واسعة من العارضين وسط إقبالًا كبيرًا من الجمهور، والذي استهدف توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يشارك بالمعرض اليوم 64 عارض من 6 محافظات (الجيزة والوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية)، بالإضافة الي العارضين من دولة اليمن ووزارة الزراعة، والأجنحة الخاصة بسفارات (الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا) لعرض منتجاتهم وتراثهم الحرفي والثقافي، مشيرًا إلى حرص الوزارة الدائم لدعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمحافظات وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القري والمدن المصرية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة، وذلك في إطار تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة " أيادي مصر" الالكترونية.

ووجه " آمنة" ، بضم كافة العارضين والحرفيين المشاركين بالمعرض لمنصة " أيادي مصر" الإلكترونية، وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية بكل سهولة ويسر، وبناءً على ذلك تم ملئ استمارات التسجيل على المنصة اليوم لجميع الحرفيين الغير مسجلين على المنصة، وتم توفير فريق تصوير محترف من مشروع "أيادي مصر" لتصوير منتجات الحرفيين الموجودين بالمعرض حيث تم تصوير حوالي ٨٧ منتج ليتم رفعها على المنصة، بالإضافة إلي تكثيف الحملات التسويقية للمنصة لزيادة نسبة المبيعات اون لاين.

كما وجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التوسع في فتح أسواق خارجية للحرفيين تساعدهم علي المشاركة في معارض داخلية و دولية وذلك من خلال التعاون المشترك بيننا وبين الدول الشقيقة مثل السودان الصين والهند والمكسيك وغيرها من الدول التي شاركتنا في هذا الصرح العظيم حتى يتم تبادل الدعوات للمشاركة في المعارض الخارجية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكثيف المعارض المحلية وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في منصة " أيادي مصر " على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الدول المختلفة بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين، بالإضافة الي تسهيل اشتراك جميع العارضين وصغار المنتجين في المعارض التي تنظمها مختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة "أيادي مصر " التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ( إي أسواق مصر ) تهدف لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر عبر منصة إلكترونية وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادر علي منافسة المنتجات التراثية العالمية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل، حيث تم عقد 18 ورشة عمل فنية لمشروع "أيادي مصر" بـ 18 محافظة لتعريف الحرفيين بالمحافظات بالمنصة وتصوير منتجاتهم ورفعها علي المنصة، كما زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادي مصر" خلال الـ10 أشهر الماضية بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالي إلى 1450 حرفي كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي الإنجازات التي حققتها وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الجيزة، حيث نظمت العديد من الأنشطة والمعارض والتي من أبرزها المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات الحرفية والتراثية لمنصة "أيادي مصر" الذي عقد في 16 مارس 2023، ومعرض الحرفيين "أيادي مصر" بأكاديمية ناصر العسكرية في 27 نوفمبر 2022، بالإضافة الي اقامة العديد من المعارض بعدد كبير من النوادي وبالتنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض والتي تتميز بها محافظة الجيزة، وبالجهود التي بذلها السادة المحافظين في دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل وباعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن عام 2017 كان نقطة إنطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي وهام من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للحفاظ عليها وتنميتها.

وأبدى عدد من المشاركين في معرض المنتجات التراثية واليدوية في الجيزة، سعادتهم بتسويق الكثير من أعمالهم، حيث نجح العارضون من المحافظات المختلفة، فى بيع معظم منتجاتهم ومشغولاتهم بشكل مكثف خلال أول يوم من افتتاح المعرض مؤكدين علي الدور الكبير والبارز الذي يلعبه المعرض فى بيع المنتجات اليدوية والتسويق لها، سواء لدى أهالي المحافظة أو السائحين والزائرين المتوافدين على الشراء، ومن أهم مكتسبات المعرض أيضًا تكوين معارف وصداقات من بلدان مختلفة.

وقدم العارضين الشكر لوزير التنمية المحلية ومنصة " أيادي مصر " ومحافظ الجيزة وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية تشغيل الشباب ومنسقة "أيادي مصر" بمحافظة الجيزة علي الفرصة التي تم إتاحتها لهم للمشاركة في هذا المعرض الهام بما ساعدهم علي تسويق منتجاتهم وزيادة المبيعات .



