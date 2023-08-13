انتهاء أزمة مبابي وناصر الخليفي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد ، انتهاء الأزمة الأخيرة بين ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة النادي الفرنسي وكيليان مبابي مهاجم الفريق ، على خلفية رفض اللاعب نجديد تعاقده مع الفريق.





وأصدر النادي الفرنسي اليوم بيانًا رسميًا بشأن العلاقة بين الطرفين قال فيه : "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة اللاعب إلى التدريبات هذا الصباح".



كان نيمار قد أخطر إدارة ناديه برغبته في البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل في الوقت الذي يرفض فيه التجديد بعد نهاية تعاقده عام 2024 ، الأمر الذي يعني رحيله المجاني خلال الموسم القادم.

وتعرض مبابي للعقوبة بالإيقاف واستبعاده من الدورة الآسيوية الأخيرة ، التي شارك فيها باريس وخاض خلالها 4 مباريات ودية.

عقوبة تأديبية ..

وتعرض مبابي للعقوبة التأديبية عقب العودة من السفر ، بتدربه مع مجموعة اللاعبين المستبعدين من الفريق والمعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان ، في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من اللاعب صاحب الـ 24 عام ، تفاديًا لرحيله المجاني الموسم المقبل بنهاية فترة تعاقده يونيو 2024.



كان كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد رد خلال يونيو الماضي على التقارير الأخيرة التي انتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.



وقال مبابي في تصريحاته أنه لم يناقش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت انتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.

قبل أن ينفي اللاعب جميع ما تداول في تلك التقارير بشأن رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس حتى عام 2024، مع وجود إمكانية التمديد لموسم آخر.

