حُكم رادع لمُتهم بالإتجار في المُخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين .

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كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إستعمال القوة مع ضباط الشرطة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما تم ضبط سلاح بحوزته وذخائر ، كما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنعهم من اداء عملهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياقٍ مُتصل، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته والتعدى على بناته بسلاح أبيض في الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بشن حملات مُكبرة تستهدف ضبط المُخالفات في كافة الأرجاء.