جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، المتهم "م . ا . م"عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "الشابو" .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة "الشابو"، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وترويجه على عملائه وزبائنه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .



عقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم بعد استئذان النيابة العامة .



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعتر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم .