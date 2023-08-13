سوديك تسدد كامل دفعة شراء 180 فدانًا

قالت شركة السادس من اكتوبر للتنمية و والاستثمار "سوديك"، في بيان للبورصة إنها قامت بسداد كامل مبلغ الدفعة المقدمة واستلام عقد قطعة الأرض المستحوذ عليها بنحو 180 فداناً كامتداد لمشروعها في الساحل الشمالي بعد توقيعه من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، سداد الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فداناً، والتي تعد امتداداً لمشروعها سيزار بالساحل الشمالي.

وقالت الشركة، إنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائي الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.

وأشارت سوديك، إلى مكتب DLR Group يتولى تصميم المخطط العام للمشروع، منوهة بأن التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة تفوق 10 مليارات جنيه مصري على مدار الأربعة سنوات القادمة.

وأطلقت سوديك مشروع سيزار عام 2015 في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسملت حتى الآن أكثر من 350 وحدة.