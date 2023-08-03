اكتشاف ثوري لعلاج السرطان والشيخوخة| مادة طبيعية تقضي على الأعراض

اكتشف مجموعة من العلماء بمعهد شنغهاي للتغذية والصحة التابع لأكاديمية العلوم الصينية مادة طبيعية تعمل بقوة على مكافحة أعراض الشيخوخة والسرطان.

أظهرت مادة الروتين التي اكتشفها العلماء، قدرة عالية على تعزيز فعالية العلاج الكيميائي لمكافحة السرطان، وفقا لما ورد في مجلة Aging Cell.

ابتكار أدوية تدمر بشكل انتقائي الخلايا الشائخة

تراكم الخلايا الشائخة لدى كبار السن مرتبط به ازدياد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر التي تساهم في اعتلال الصحة، ولكن الاكتشافات الحديثة أدت إلى ابتكار أدوية تدمر بشكل انتقائي الخلايا الشائخة، وكذلك أدوية تكبح الأنماط الظاهرية للخلايا الإفرازية المرتبطة بالشيخوخة ومع ذلك، لا يزال عدد الأدوية الآمنة المضادة للشيخوخة محدودا.

وأجرى العلماء بحثًا واسع النطاق لمكتبة الأدوية الطبيعية لتحديد أدوية جديدة لمكافحة الشيخوخة، وقد جذبت مادة الروتين انتباه الباحثين بشكل خاص وهذه المادة هي مكون كيميائي نباتي منخفض الجزيئات موجود في العديد من النباتات.

الشيخوخة والسرطان

ومادة الروتين لها خصائص تؤثر في شيخوخة الخلايا من خلال تخفيض تعبير SASP، وتسمح آلية عملها بالتحكم بفعالية في الالتهابات خارج الخلايا، تلك الناجمة عن شيخوخة الخلايا، والمؤدية إلى الأمراض وإلى تفاقم مختلف الحالات المرتبطة بالعمر.

وبالإضافة إلى ذلك أكتشف الباحثون أن مادة الروتين يمكن أن تعزز تأثير العلاج الكيميائي في علاج السرطان.