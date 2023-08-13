الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات بالأراضي الفلسطينية غير شرعية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، كما ثمنت اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

وذكرت الأمانة العامة - في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأحد أن هذه الخطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي.

كما أعربت الأمانة العامة للجامعة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، مؤكدة في المقابل رفضها أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.