جامعة الدول العربية ووزير الشباب يكرمان ابن الأقصر أحمد حسين

كرمت جامعة الدول العربية، ووزير الشباب والرياضة، ابن محافظة الأقصر، المهندس أحمد حسين الناظر؛ لتخرجه ضمن أول دفعة لكلية الذكاء الإصطناعي في مصر والعالم العربي، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كانت جامعة الدول العربية قد أعدت حفلًا جماهيريًا، بمقر الجامعة، لتكريم أول دفعة من طلابها لتنهئة الطلاب على النجاح والتفوق، ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أهاليهم فى كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك بحضور أهاليهم وعدد كبير من المسئولين.

وشارك فى تكريم، المهندس أحمد حسين الناظر، ابن المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كلا من؛ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور، إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية؛ والبروفيسور على فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات وكبار المسؤولين وممثلي وزارة الإعلام.