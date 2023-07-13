جامعة الدول العربية تُعلن إطلاق مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني (شاهد)

أعلن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إطلاق مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني، وذلك ضمن مجموعة من القرارات لمعالجة الوضع في السودان.

وقال "أبوالغيط" خلال كلمته في قمة دول جوار السودان المنعقدة بمصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن دعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية ، يحقق تطلعات الشعب السوداني فى السلام والامن والتنمية، وتشكيل حكومة قادرة على معالجة القضايا الرئيسية”.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا الاستمرار فى التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للمساهمة فى جهود علاج الأزمة السودانية على أساس السيادة السودانية، والمشاركة فى المبادرات التي يجري إطلاقها جنبا إلى جمب مع ألية دول جوار السودان.

وواصل أبوالغيط أنه سيتم تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة فى الوضع بالسودان، لافتا إلى أن الجامعة العربية أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني، ويجري حاليا بحثها مع الجانب السوداني، مجددا إلتزانم الجامعة بالاستمرار فى بذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية والإفريقية لإنقاذ لمستقبل السودان.

تفاصيل قمة دول جوار السودان

وانطلقت أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وتبحث اليوم الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.