وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بوجود مصنع للدولار في مصر وإنتاج كل ما نحتاجه

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس قال إنه لا بد أن يوجد في مصر مصنع للدولار، أي إنتاج كل ما نحتاجه من مترو سكة حديد ومترو وسفن ومراكب وأتوبيسات، وتوفير كل ما نستورده، والتصدير للخارج.

توطين الصناعات الثقيلة في مصر

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) فى إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابى فى الأمن القومي المصرى مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير فى الاقتصاد المصرى.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة فى الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.