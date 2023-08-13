بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران دورة تدريبية بالطيران المدنى عن «أسعار النقل الجوى»

استضافت وزارة الطيران المدنى دورة تدريبية تحت عنوان «أسعار النقل الجوى» بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، ويأتى هذا التعاون فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

استمرت الدورة فعالياتها على مدار الخمس أيام الماضية بمشاركة ٤٠ متدربا من ممثلى إدارات النقل الجوى من الدول العربية الشقيقة شملت كلاً من: المملكة العربية السعودية والمغرب وموريتانيا وليبيا إلى جانب عدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى.. وأدار البرنامج الأستاذ دكتور حسن محمد حسن أستاذ الإدارة والاقتصاد فى جامعة حلوان وعين شمس وبإشراف من الأستاذ خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران المدنى.

ودارت الدورة حول تعريف أسس تسعير النقل الجوى سواء لشركات الطيران أو شركات خدمات الطيران بالإضافة إلى الاطلاع على منظومة التسعير عالمياً، وفى ختام الدورة قام الملاح هشام عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى المصرى بتوزيع شهادات التقدير على جميع المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح. حيث أشاد جميع الحضور بالمستوى المتميز للدورة وما استفادوا به من معلومات ذات قيمة عالية فى هذا المجال.

توحيد الآراء

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون وتطوير العمل بين الدول العربية الأعضاء فى مجال الطيران المدنى بما يسهم فى توحيد الآراء والجهود الفاعلة لمواجهة التحديات التى قد تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمى والدولى ويبلغ عدد أعضائها ٢٢ دولة عربية.