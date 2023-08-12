رسالة مبابي لـ ديمبلي تُثير قلق ريال مدريد

أعرب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته بانتقال مواطنه عثمان ديمبلي للبي أس جي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وانتقل ديمبلي لباريس، بعدما قامت إدارة البي أس جي بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع ناديه السابق برشلونة والمُقدر بـ 50 مليون يورو.

وحرص مبابي على الترحيب بـ ديمبلي، بعدما قام بنشر رسالة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قال:" "مرحبًا بك في المنزل يا أخي، سعيد برؤيتك هنا، الأن تبدأ المغامرة".

وأثار صاحب الـ 24 عامًا التكهنات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، خاصة وأن تقارير صحفية أكدت في وقت لاحق أن اللاعب يقترب من الرحيل عن صفوف البي أس جي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتترقب جماهير ريال مدريد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد، خاصة وأن اللاعب أبدى رغبة واضحة في الانتقال للملكي خلال الفترة الماضية، بعد المفاوضات الكثيرة من أندية أوروبية واَسيوية كبيرة.

وكان الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي يرغبان في الحصول على خدمات مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.