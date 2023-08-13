هل الذكاء الاصطناعي يهدد الذكاء البشر أم يساعدهم على التطور ؟

حالة من الخوف بين البشر من تدخل الذكاء الاصطناعى فى جميع المجالات ، لكونه يشبه الذكاء البشرى ومن الممكن ان يتفوق عليه ،ومن الممكن أن يهدد حياة البشر بالكامل، إلا أنه في الوقت نفسه يستطيع مساعدة البشر، في تجنب مخاطر التغيرات المناخية، والتحول للأخضر ، واكتشاف بعض الامراض وغيره من المجالات المختلفة .

ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي:

الذكاء الاصطناعي ليس وليد اليوم، لكنه موجود منذ زمن طويل جدًا، منذ فترة الخمسينيات، وسيكون مفيد في حالة عمل ميثاق أخلاقي بين الشركات، من أجل استخدامه في الأشياء المفيدة لـ البشر وعدم استخدامه في الأشياء الضارة.

التحول الرقمي:

التحول الرقمي الذي يتم في الكثير من الدول، يعد جزءًا من الذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي في حالة عدم الاستعداد له سيهدد الكثير من وظائف المواطنين، ويهدد البشر وسيكون له تفوق على البشر.

مخاطر الذكاء الاصطناعي:

1 - تدهور الإقتصاد والحياة الإجتماعية والتأثير على سوق العمل.

2 -إمكان الروبوتات أن تحل محل البشر في العديد من المجالات، وذلك بعد تطوره بالذكاء الاصطناعي.

3 - إرتفاع معدلات البطالة وفقد العديد من الوظائف.

4 - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجمع العديد من المعلومات والتحليلات المرتبطة بالأشخاص، وذلك قد يؤثر على خصوصية الأفراد، مما يساعد على الإحتيال والتجسس.

5 - ومن أكبر المخاطر التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي، هو الفشل في التحكم الذاتي القيادي، حيث يعرض حياة البشر والبيئة للخطر، وحدوث العديد من الحوادث سواء كانت جوية أو نووية.

وهذه المخاطر تسبب قلقًا للبشرية بسبب اقتحام الذكاء الاصطناعي جميع المجالات، لذلك لابد من تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي ومستقبل البشر والتعامل بطريقة جدية مع الذكاء الإصطناعي، والعمل على تطويره بشكل آمن وسليم، حتى لا تعود بالسلب على حياة البشر وتهدد آمنهم.

مميزات وايجابيات الذكاء الاصطناعي: