الذهب يتخطى حاجز الـ 3000 جنيه في هذا الموعد

شهدت المشغولات الذهبية خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بعد استقرار دام أكثر من شهر، ليتفاجأ المواطنون والمستثمرون بارتفاع الأسعار على الرغم من هبوط سعر الأوقية عالميًا، متسائلين عن أسباب الارتفاع وهل يواصل ارتفاعه خلال الأيام القادمة أم تستقر الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وفي السياق قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، من أسباب ارتفاع أسعار الذهب انتشار العديد من الإشاعات مثل اتجاه الدولة خلال الفترة القادمة إلى تعويم جديد للجنيه وأن سعر صرف الجنيه المصري سينخفض بنسبة كبيرة وفي المقابل سيرتفع سعر الدولار وهو ما يؤثر بشكل واضح على أسعار الذهب في مصر.

الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي

وتابع: وبالتالي كان هناك تسعير عشوائي لسعر صرف الدولار أمام الذهب، حيث أنه تم تسعير الذهب على 44 جنيهًا للدولار الواحد وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب خلال اليومين الماضيين.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" يرتبط الذهب بالعديد من العوامل في عملية الارتفاع أو الانخفاض، ومنها سعر الذهب في البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن البورصة العالمية تؤكد أن سعر الذهب ثابت لديها، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار ما زال في البنوك دون تحريك إلا أن التسعير العشوائي وعدم تحقيق التوازن في سعر الذهب في السوق والذي من المفترض أن يكون أقل من 2000 جنيه، ساهم في وصول الذهب إلى تلك الأسعار.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن سعر الذهب يتأثر أيضًا بالعرض والطلب، مشيرًا إلى أن الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية طبيعي جدًا حيث إننا لا نجد مثل الفترات الماضية الأشخاص يتكالبون على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف السيد خضر، قائلًا "اعتقد أن أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ومع حلول عام 2024 سوف تتخطى حاجز الـ 3000 جنيه، حيث أن الذهب يعتمد على السوق السوداء وليس على سعر صرف الدولار في البنك المركزي".