موجة صعود تضرب أسواق الذهب و275 جنيهًا زيادة في الأسعار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 275 جنيهًا منذ تعاملات الخميس الماضي، نتيجة تحركات في سعر الدولار بالأسواق الموازية ليسجل نحو 40 جنيهًا، بجانب اعتماد سوق الذهب على سعر دولار تحوطي سجل نحو 45 جنيهًا، وسط توقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2420 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع مساء أمس الجمعة، بتراجع بنسبة 1.5% وبقيمة 30 دولارًا، لتستقر عند مستوى 1913 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2766 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2075 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1614 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19360 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار نفس العوامل، لاسيما مع وجود نقص في المعروض بعد توجه بعص الشركات لتصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.