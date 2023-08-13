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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عيار 21 يقفز من جديد.. تعرف على أسعار بيع الذهب في المنيا

محلات بيع الذهب بالمنيا
محلات بيع الذهب بالمنيا

قفزت من جديد أسعار بيع عيار 21 من الذهب بمحلات الصاغة في محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، والذي كان مستقرا طوال الأسبوع الماضي ، ليعاود الذهب الأصغر الصعود مرة أخرى ، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 2720 جنيهًا للبيع، و 2674 جنيها للشراء

ويعد الذهب من اوجه ووسائل الإستثمار شبه المضمون ، وتسعى الكثير من السيدات والفتيات  من شعب المنيا لإقتناءه  وتركه لفترات  طويلة بغية الربح ، ورصد تقرير بوابة الوفد الإليكترونية ، سعر عيار 22 نحو 2493 جنيهًا للبيع و 2451  جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا للبيع ، و 2340 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2040  جنيهًا للبيع، 2005 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040 للبيع و 18720 جنيهًا للشراء .

وينصح للمقبلين على الزواج او الإقتناء عن شراء الذهب من محلات الصاغة ، ضرورة الإحتفاظ بفاتورة الشراء ، لطلبها عند عمليات البيع للمصداقية ، وان تشمل الفاتورة تفاصيل المنتج ومختومة لضمان حقك، وعند البيع يفضل إعادة بيع منتج الذهب لنفس محل الشراء .

 

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