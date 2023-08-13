عيار 21 يقفز من جديد.. تعرف على أسعار بيع الذهب في المنيا

قفزت من جديد أسعار بيع عيار 21 من الذهب بمحلات الصاغة في محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، والذي كان مستقرا طوال الأسبوع الماضي ، ليعاود الذهب الأصغر الصعود مرة أخرى ، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 2720 جنيهًا للبيع، و 2674 جنيها للشراء

ويعد الذهب من اوجه ووسائل الإستثمار شبه المضمون ، وتسعى الكثير من السيدات والفتيات من شعب المنيا لإقتناءه وتركه لفترات طويلة بغية الربح ، ورصد تقرير بوابة الوفد الإليكترونية ، سعر عيار 22 نحو 2493 جنيهًا للبيع و 2451 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا للبيع ، و 2340 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2040 جنيهًا للبيع، 2005 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040 للبيع و 18720 جنيهًا للشراء .

وينصح للمقبلين على الزواج او الإقتناء عن شراء الذهب من محلات الصاغة ، ضرورة الإحتفاظ بفاتورة الشراء ، لطلبها عند عمليات البيع للمصداقية ، وان تشمل الفاتورة تفاصيل المنتج ومختومة لضمان حقك، وعند البيع يفضل إعادة بيع منتج الذهب لنفس محل الشراء .