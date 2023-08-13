هيئة الدواء تعلن عن انتصار جديد لتوطين الصناعة.. الصادرات بلغت المليار دولار

تعكف الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الدواء، وذلك ضمن الاستراتيجية الموضوعة منذ عام 2014 واستراتيجية مصر 2030.

من جهته أعلن الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية قال إنه بحلول عام 2025 ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر.

الصادرات بلغت المليار

وفي انتصار جديد يضاف لهذا الملف، أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت الـ 300 مليون دولار بينما ارتفع إجمالى الصادرات العامة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى ما يعادل مليار دولار تقريبًا، مشيرة إلى أنه يتم التصدير إلى أكثر من 150 دولة حول العالم وسمعة الدواء المصرى جيدة بفضل فاعليته وفقًا لأفضل المعايير العالمية فى التصنيع الجيد.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية، حول التوسع في السوق الأفريقي وزيادة الصادرات أنها تستهدف التوسع بشكل كبير فى التصدير خاصة فى أفريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعى لمصر، مشيرة إلى أنه تم تصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية لمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوي مؤخرًا.

هيئة صناعة الدواء

ويشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لأول مرة بالقرار 18 لسنة 2020 برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، لتكون دستورًا للدواء المصرى بداية من لحظة التصنيع وحتى صرفه للمريض، بل وتعدت اختصاصاتها إلى متابعة آثار الدواء بعد الاستخدام حرصًا على المريض وضمانًا لمأمونية وسلامة الدواء، وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائى.

أكبر صرح للأدوية في مصر

من جهة أخرى، تؤسس الإدارة المصرية أكبر صرح للأدوية في مصر من خلال مدينة الدواء لتصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وفعال، وفى متناول يد شرائح المجتمع المختلفة، وهو المشروع الذى يعتبر من أكبر المدن والمصانع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma على مساحة 180 ألف متر مقسمة إلى مصنعين ضخمين.

ويضم المصنعان نحو 20 خط إنتاج ويتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تصنف على اعتبارها الأعلى فى العالم، ويشتمل المشروع على 15 خط إنتاج فى أحد جوانب المشروع، وهى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.