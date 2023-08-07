الدواء فيه سم قاتل.. الصحة العالمية تحذر من دواء شرب ملوث

كشفت منظمة الصحة العالمية تفاصيل ظهور دواء ملوث في العراق، حيث حذرت الصحة العالمية من هذا الدواء، اليوم، وأصدرت نشرة بالتفاصيل.

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وقالت الصحة العالمية إنه تم رصد وجود دفعة ملوثة من دواء شرب مضاد للسعال، في العراق من تصنيع إحدى شركات الهند.

الصحة العالمية تحذر من دواء شرب ملوث:

وأضافت أن دواء الشرب الذي يباع باسم “كولد أوت” يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الدفعة من تصنيع شركة فورتس لابوريتريز إنديا لصالح دابي لايف فارما.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يقرب من نصف دول العالم لم تبلغ عن أي حالات إصابة بـ فيروس كورونا منذ نحو شهر.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانز كلوج، إن حوالي 36 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية يعانون من "كوفيد طويل" خلال السنوات الثلاث الأولى من الوباء.