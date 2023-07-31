بعد تحذيرات هيئة الدواء.. أضرار المضادات الحيوية

حذرت هيئة الدواء من تناول المضادات الحيوية التي تعد مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

المضادات الحيوية



والمضادات الحيوية عبارة عن أدوية يتم استخدامها بهدف قتل البكتيريا التي تسبب العدوى المختلفة، مثل تقرحات الفم، والتهاب الآذن.



والمضادات الحيوية هي أدوية لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفطريات، فعندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين.



وتعتبر المضادات الحيوية من الأدوية المهمة، وتعمل على علاج العدوى التي تسببها البكتيريا (حالات العدوى البكتيرية) بنجاح.

كما تعمل المضادات الحيوية على منع انتشار الأمراض، إضافةً إلى أنها تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة.

يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية:

فترات مرض أطول ​

أمراض أكثر تعقيدًا ​

المزيد من زيارات الطبيب ​

استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة

المزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية ​

أضرار المضادات الحيوية

الغثيان

التقيؤ

ألم في البطن

فقدان الشهية

تقلصات في المعدة

عسر الهضم

الانتفاخ

ضيق في التنفس

السعال

طفح جلدي

مشاكل في الجهاز العضمي

الحساسية المفرطة

تورم في الفم

الفشل الكلوي

الالتهابات الفطرية

نصائح عند تناول المضادات الحيوية

ينصح بقراءة التعليمات المرفقة مع الدواء لتلافي خطر الإصابة بأي آثار جانبية.﻿

يجب إخبار الطبيب بالأدوية التي يتم تناولها لتجنب وصف أي مضاد حيوي قد يتفاعل مع الأدوية.﻿

تجنب التعرض لفترات طويلة للضوء، واستخدام واقي الشمس عند الخروج، خصوصًا عند تناول المضاد الحيوي المسبب لحساسية الضوء.﻿

ينصح بالابتعاد عن تناول أي مضاد حيوي قديم، واستخدام المضاد فقد عند الضرورة للعدوى البكتيرية.﻿

تجنب الإفراط في استهلاك المضادات الحيوية، إذ إن البكتيريا تصبح مقاومة أي أنها تصبح أقل فاعلية ضد البكتيريا المسببة للعدوى والالتهابات.﻿